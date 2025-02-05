وزير الخارجية يلتقي نظيره الإمارتي ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

التقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الاربعاء 05 فيفري 2025 بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم خلال اللقاء التأكيد على متانة الروابط الأخوية بين تونس ودولة الإمارات وعلى أهمية العمل على مزيد دعمها والارتقاء بها إلى أرفع المستويات، تجسيدا لإرادة قائدي البلدين، وبما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين.

واستعرض الجانبان مختلف أوجه العلاقات الثنائية وبحثا سبل مزيد تعزيز التعاون المشترك ولاسيما في المجالات الاقتصادية والإستثمارية والتنموية، وعدد من القطاعات الواعدة على غرار الرقمنة والطاقات النظيفة والمتجددة.

وكان اللقاء مناسبة للتنويه بالجالية التونسية المقيمة بدولة الإمارات وبإندماجها الإيجابي في المجتمع الإماراتي ولتأكيد أهمية مزيد تعزيز دورها في مدّ جسور التواصل الإنساني والثقافي بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تباحث الوزيران حول مستجدات المنطقة وتطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد آخر، التقى الوزير بعدد من أعضاء مجلس الأعمال التونسي بأبوظبي مثمنا الدور الهام الذي تضطلع به الإطارات والكفاءات الوطنية المقيمة بدولة الإمارات في تعزيز قيم التضامن والتآزر بين أفراد الجالية التونسية وفي معاضدة الجهود التنموية في بلادنا والترويج لها كوجهة استثمارية وسياحية جاذبة ولدعم وإستكشاف فرص التعاون بين الفاعلين الإقتصاديين من القطاع الخاص بالبلدين.

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