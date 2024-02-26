وزير الخارجية ينعى السفير السابق قاسم بوسنينة

نعى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، في بلاغ نشرته وزارة الخارجية مساء اليوم الإثنين، السفير السابق قاسم بوسنينة، الذي وافاه الأجل عن سن تناهز 92 سنة.

وكان الفقيد قد تقلّد عديد المسؤوليات والمناصب السامية بالدولة، على غرار والي على تونس الكبرى وقبلها على الوطن القبلي وصفاقس وكاتب دولة للشؤون الدينية.

كما تقلّد الفقيد منصب سفير للجمهورية التونسية لدى المملكة العربية السعودية في مناسبتين، الأولى من 12 سبتمبر 1978 إلى 19 فيفري 1989 والثانية من 23 سبتمبر 1991 إلى 4 أكتوبر 1994، وساهم خلال هاتين الفترتين في الارتقاء بالعلاقات التونسية السعودية في شتّى المجالات.

وتقدم وزير الخارجية بهذه المناسبة الأليمة، بإسمه الخاص ونيابة عن كافة إطارات وأعوان الوزارة، بالتعازي والمواساة لعائلة الفقيد، راجيا من الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يرزق أهله جميل الصبر والسلوان.

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