وزير الخارجية يُؤكّد أهمية العمل على تيسير حركة التنقل مع أمريكا وتوسيع المبادلات التجارية والسياحية

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مساء الخميس 4 جوان 2026، في حفل الاستقبال الرسمي الذي نظمته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير عمق ومتانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع تونس والولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 229 عاماً، مشدداً على أهمية مواصلة العمل المشترك للارتقاء بهذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات بما يستجيب لتطلعات الشعبين الصديقين، وذلك في إطار الثقة والاحترام المتبادلين. وثمّن في هذا الإطار بتزامن هذه الذكرى مع الاحتفال بالذكرى السبعين لاستقلال تونس، بما يضفي عليها بعداً رمزياً خاصاً، باعتبار أن الولايات المتحدة كانت من بين الدول الداعمة لبلادنا زمن معركة التحرير.

وأعرب الوزير عن ارتياحه للديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين والتعاون الثنائي في شتى المجالات الاقتصادية والأمنية والتجارية والعلمية والأكاديمية، خاصة في أعقاب الزيارات رفيعة المستوى التي تم تنظيمها خلال الفترة الأخيرة، معبّراً عن تطلعه إلى استئناف مختلف آليات التشاور والتعاون الثنائي في المستقبل القريب.

وأكد الوزير في هذا السياق أهمية العمل على مزيد تيسير حركة التنقل بين البلدين وتوسيع آفاق المبادلات التجارية والسياحية، وتكثيف البرامج العلمية، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين. كما أبرز الدور المحوري الذي تضطلع به الجالية التونسية المقيمة بالولايات المتحدة في تعزيز جسور التواصل والتفاهم بين الشعبين.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي يمثل مناسبة لتجديد التمسك المشترك بقيم الحرية والعدالة والتعايش السلمي والكرامة الإنسانية، باعتبارها قيماً أساسية لدعم الاستقرار وتحقيق الازدهار على المستويين الإقليمي والدول وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة.

من جانبه، عبّر سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور إيجابي، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات الحيوية وتشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في تونس بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

كما توجه السفير بأطيب تمنياته للمنتخب الوطني التونسي بالتوفيق والنجاح في منافسات كأس العالم لكرة القدم التي ستحتضنها أمريكا الشمالية.

كلمات البحث :أمريكا;حركة التنقل;مبادلات تجارية;وزير الخارجية