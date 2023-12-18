وزير الخارجية يُؤكّد التزام تونس بقاعدة «عدم التسامح» مع الانقلابات العسكرية

شارك نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجلسة الحوارية حول الانقلابات العسكرية في إفريقيا والآفاق الأمنية في القارة، بمناسبة مشاركته في الندوة رفيعة المستوى حول دور مجلس السلم والأمن ومجموعة A3 في تعزيز صوت افريقيا داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحتفل بالذكرى العاشرة لها بمدينة وهران الجزائرية.

في هذا السياق ، سلّط الوزير الضوء على التحديات الرئيسية التي تثير المخاوف في افريقيا وبين الدول الأعضاء فيها، و يتعلق الامر بزيادة عدد الانقلابات العسكرية وأكد أنّ تونس قد عبّرت في عديد المناسبات عن ادانتها لهذا الاتجاه.

كما أكّد الوزير مجددا التزامها بقاعدة « عدم التسامح » مع الانقلابات العسكرية، مشددا على الأهمية التي توليها بلادنا للحفاظ على احترافية ونزاهة القوات المسلحة في مختلف بلدان القارة.

و على صعيد اخر، رحب الوزير بالمقاربة السياسية والدبلوماسية التي يعتمدها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي لمرافقة البلدان التي تمر بمسارات انتقالية، معربا عن تقديره للجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري من خلال الوساطة والدعم في البلدان المعنية.

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