وزير الخارجية يُؤكّد دعم تونس للجهود الدولية لوضع حدّ للحرب الأوكرانية

تلقّى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء اليوم السبت 22 فيفري 2025، اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني اندري سيبيحا، حيث تم التطرق إلى مختلف أوجه علاقات التعاون التونسية الأوكرانية والسبل الكفيلة بتعزيزها لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والجامعية.

وتمّ التأكيد بالخصوص على أهمية تدعيم المبادلات التجارية خاصة في قطاعي الحبوب والفسفاط.

وعلى صعيد آخر، وفيما يتعلق بالمسألة الأوكرانية، أكد الوزير على دعم تونس لكافة الجهود الدولية الرامية إلى وضع حدّ للحرب بالاعتماد على الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والحوار السياسي للوصول إلى هذا الهدف.

كما اغتنم الوزير الفرصة للتأكيد على أهمية تعزيز التضامن الدولي لفائدة القضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق من أجل استرداد كامل حقوقه الثابتة والمشروعة.

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