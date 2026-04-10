وزير الخارجية يُجري بطرابلس لقاءات مع نظرائه الأفارقة

اخر تحديث : 10/04/2026
نشرت في : السياسة,تونس

يُشارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بتكليف من رئيس الجمهورية، في مراسم إعادة افتتاح المقرّ الرّسمي للأمانة التنفيذية لتجمّع دول الساحل والصحراء التي ستلتئم بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم السبت 11 أفريل 2026، تلبيةً لدعوة من نظيره الليبي الطاهر سالم محمد الباعور.
وسيُجري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بهذه المناسبة لقاءات ثنائية مع نظرائه من الدول الافريقية المشاركة في هذه الفعاليات لبحث السبل الكفيلة بدعم ومساندة العمل الافريقي المشترك في إطار تجمّع دول الساحل والصحراء وتطوير علاقات التعاون الثنائي مع مختلف هذه الدول.


