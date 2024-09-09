وزير الخارجية يُشارك بالقاهرة في أشغال مجلس جامعة الدول العربية

يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، على رأس وفد تونسي، في أشغال الدورة العادية 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المقرر عقدها غدا الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسينظر وزراء الخارجية العرب خلال هذه الدورة، في آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأهم القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب العلاقات العربية مع التجمعات والتكتلات الإقليمية والدولية، وفق بلاغ صادر اليوم الإثنين عن وزارة الخارجية.

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