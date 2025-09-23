وزير الخارجية يُطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغـ.ز.ة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود

شارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 22 سبتمبر 2025، في الاجتماع رفيع المستوى « نشر ثقافة السلام والتسامح » الّذي ينعقد بدعوة من منظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع إحياء الذكرى 1500 للمولد النبوي الشريف.

وأكد الوزير في كلمته على أن هذا الحدث يمثل فرصة للتأمل في قيم رسالة الإسلام الخالدة القائمة على السلام والرحمة والتسامح، والتي تدعو الحاجة إليها اليوم أكثر من أيّ وقت مضى. وشدّد على أن الرسالة المحمدية، القائمة على قيمة « الرحمة للعالمين »، جاءت لتؤسس لنهج التعايش واحترام الآخر، وهو ما تجسّد في « صحيفة المدينة » التي كفلت الحقوق للجميع على قدم المساواة، بغضّ النظر عن اختلافاتهم العرقية أو الدّينية.

وبيّن الوزير أن النهج الدّيني المعتدل والمتسامح الذي توخّته تونس يستند إلى تلك المبادئ الخالدة على مدى القرون الماضية، قيمٌ، ساهمت مؤسسة الزيتونة المعمورة في نشرها والدفاع عنها. كما تطرق إلى المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مجدّدا إدانة تونس بأشد العبارات للعدوان الوحشي على قطاع غزة. وطالب بوقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مؤكدا أن استهداف المدنيين يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقيم الإنسانية. وأشار إلى أن الصراع لا يُولّد سوى الكراهية واليأس، وأن السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة هو إنهاء الاحتلال وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

