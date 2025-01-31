وزير الخارجيّة البريطاني في زيارة عمل اليوم الجمعة إلى تونس

يُؤدّي وزير الشّؤون الخارجية والكومنوالث والتّنمية البريطاني دافيد لامي، اليوم، الجمعة 31 جانفي 2025، زيارة عمل إلى تونس تهدف إلى تعزيز علاقات الصّداقة والتّعاون التّونسيّة البريطانيّة، التي تشهد تطوراً مطردا، لا سيما منذ إبرام اتّفاقيّة الشّراكة بين البلدين سنة 2019

و وفق بلاغ لوزارة الخارجية ستشكّل هذه الزيارة فرصة لتبادل وجهات نظر الجانبين إزاء عدد من القضايا الإقليميّة والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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