وزير الخارجيّة يلتقي بثلّة من الجالية التونسية بجدة

التقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء يوم الأحد 24 أوت 2025، بمقرّ القنصلية العامة بجدة، بثلّة من أبناء الجالية والكفاءات العليا التونسية المقيمة بجدة، وذلك بمناسبة الزيارة التي يؤديها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المزمع تنظيمه بجدّة يوم 25 أوت 2025.

وشدّد الوزير في كلمته بهذه المناسبة على المكانة التي يحظى بها التونسيون بالخارج في برامج عمل الوزارة، بتوجهات ومتابعة مباشرة من لدن سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد الحريص دوما على مزيد تحسين ظروف إقامتهم ببلدان الاعتماد والدفاع عن مصالحهم وتطوير مستوى الخدمات القنصلية المسداة لهم وتوفير الإحاطة اللازمة لهم تعزيزاً لصلتهم بالوطن. ونوّه، في هذا الصدد، بالدور البنّاء والفاعل الذي تلعبه الجالية التونسية المقيمة بالمملكة العربية السعودية لمزيد تعزيز إشعاع تونس وخدمة مصالحها باعتبارها جسرا للتواصل الحضاري والثقافي بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما مثّل اللقاء مناسبةً لإجراء حوار تفاعلي بين الوزير وأبناء الجالية، استعرضوا خلاله مشاغلهم وتقدموا بعدد من الأفكار والمقترحات الهادفة لتحسين الخدمات القنصلية المسداة لفائدتهم.

وفي هذا السياق، أكد الوزير خلال لقائه مع أعضاء القنصلية العامة التونسية بجدّة، على أهمية تطوير آليات العمل الكفيلة بالارتقاء بالخدمات القنصلية المُسداة للجالية، ومضاعفة الجهود الرامية من أجل توفير الظروف الملائمة لإقامتهم واندماجهم.

