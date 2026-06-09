وزير الداخلية: الظّرف الرّاهن تتعاظم فيه التّحدّيات

أشرف مساء الإثنين 08 جوان 2026، وزير الدّاخليّة « خالد النّوري » على حفل تخرُّج الدّورة التّطبيقيّة العاشرة للضُّبّاط والدّورة السّادسة لعرفاء الحماية المدنيّة للسّنة الدّراسيّة 2025-2026 بمقرّ المدرسة الوطنيّة للحماية المدنيّة.

وقد ألقى الوزير بالمناسبة كلمة أكّد من خلالها أنّ الدّولة التّونسيّة تُولي أهمّيّة بالغة لتطوير مختلف أسلاك وزارة الدّاخليّة والتي تُترجمها الجُهود المتواصلة الرّامية إلى الإرتقاء بمنظومة التّكوين والتّأهيل باعتبارها الرّكيزة الأساسيّة لبناء مُؤسّسات قويّة قادرة على الإستجابة لمُتطلّبات الحاضر واستشراف تحدّيات المُستقبل وذلك من خلال تطوير البنية التّحتيّة التّكوينيّة وتحديث الوسائل البيداغوجيّة وتجهيز التّعاون مع المُؤسّسات النّظيرة والمُنظّمات الدّوليّة المُختصّة.

ولفَت الوزيرُ بذات المناسبة الإنتباه إلى أنّ الظّرف الرّاهن تتعاظم فيه التّحدّيات التي تفرضها التّغيُّرات المُناخيّة والكوارث الطّبيعيّة والمخاطر التّكنُولُوجيّة بما يستدعي مزيد الجاهزيّة والتّأهيل المُستمرّ لمختلف المُتدخّلين في منظومة الحماية المدنيّة، فضلاً عن توظيف كُلّ المعارف والمهارات التي تلقّاها خرّيجُو الدّورتين المذكورتين في أداء مهامّهم المُستقبليّة في إطار اليقظة الدّائمة والإستعداد المُستمرّ مع العمل على التّطوير المُتواصل لقُدراتهم.

هذا وتوجّه الوزير في ختام كلمته بالشُّكر إلى جميع من ساهم في إنجاح هذه السّنة التّكوينيّة من إطارات ومُكوّنين ومُدرّبين وإداريّين كما هنّأ المُتخرّجين وعائلاتهم الّذين ضحّوا وصبروا ليروا فلذات أكبادهم في هذا اليوم على ساحات الشّرف والواجب وأن يفتخروا بهم أُسُودا صنعُوهم لحماية الوطن.

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