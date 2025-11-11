وزير الداخلية: الوحدات الأمنية المعنية بملف المخدرات تعمل على ضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها الى البلاد

أكد وزير الداخليّة خالد النوري، مساء الاثنين، إنّ وزارة الداخلية بمختلف وحداتها الأمنية المعنية بملف المخدرات تعمل وفق استراتيجية استعلاماتية استخباراتية تعتمد على الاستباق والاستشراف لضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها الى البلاد في مرحلة متقدمة من الحدود بالتوازي مع تفكيك الشبكات الإجرامية الناشطة في المجال من خلال القيام بحملات أمنية كبرى ليشير إلى أنّها حرب بأتمّ معنى الكلمة.

وأكّد خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمّة وزار الداخلية، بالبرلمان، أنّ النجاحات الأمنية الأخيرة المتمثلة في ضبط كميات ضخمة من المخدرات تُعدّ أكبر دليل على المجهودات التي يبذلها أعوان الأمن لمقاومة هذه الافة .

كما أشار الوزير إلى أنّ مختلف الوحدات الأمنية تسخّر، في إطار التصدي لكافة المظاهر الاجرامية بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية والمبيتات وحفاظا على سلامة الاطار التربوي والتلاميذ، جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية لتنفيذ عمليات أمنية يومية بمحيط المؤسسات للتصدي لكل المظاهر المخلة بالأمن والآداب العامة وترويج المخدرات.

كما أوضح وزير الداخلية بأنّ الوحدات الأمنية تعمل في إطار التصدّي إلى الهجرة غير النظامية على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري ومحاربة كل اختراق أو تسرّب أو تحرك لجماعات إرهابية أو عمليات تهريب أو اجتياز أو إبحار خلسة بدافع الهجرة غير النظامية مبيّنا أنّ المجهودات المبذولة والاستراتيجية الموضوعة مكّنت من تحقيق الأهداف المرسومة في هذا المجال.

وأبرز الوزير أنّ وزارة الداخلية تعمل على الرفع من جاهزية الأعوان ودعم وتطوير قدراتهم ومكتسباتهم الفنية والمعرفية لمكافحة الجرائم السيبرنية بمختلف أنواعها مؤكدا توفّر الكفاءات التي تشرف تونس عالمية في هذا المجال.

