وزير الداخلية في زيارة رسمية إلى الجزائر

حلّ وزير الداخلية خالد النوري اليوم الثلاثاء، بالجزائر في زيارة رسمية بدعوة من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، حسب بيان للوزارة.

وتتنزل الزيارة في إطار التعاون الثنائي بين وزارتي الداخلية الجزائرية والتونسية، و ضمن مساعي تبادل الخبرات و تقاسم التجارب في المجالات ذات الصلة باختصاص القطاعين الوزاريين، حيث رافقه إلى مديرية انتاج السندات و الوثائق المؤمنة بالحميز.

وتلقى الوفد التونسي شروحات من قبل إطارات المديرية العامة للعصرنة و الوثائق والأرشيف حول تنظيم و سير المديرية و كذلك التقنيات المعتمد عليها في انتاج و تأمين مختلف السندات و الوثائق.

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