وزير الداخلية: ملحمة بن قردان عِبرة لكُلّ من تُسوّل لهُ نفسهُ الاعتداء على وطننا وسيادتهِ واستقراره

تحول وزير الدّاخليّة ووزير الدّفاع الوطني للنصب التذكاري للشهداء بمدينة بن ڤردان اليوم الخميس 7 مـارس 2024، وأدوا تحية العلم.

وأكد وزير الداخلية كمال الفقي أن ملحمة بن قردان، ستظلّ راسخة في أذهان كُلّ التّونسيّين وهو يوم تاريخي في بلادنا برهنت فيه القوّات المسلّحة بمُختلف أسلاكها مُلتحمة بالمواطنين العُزل يقظتها وجاهزيّتها وحرفيّتها في التصدّي لمثل هذه الأعمال الغادرة وانكسرت « داعـش » ومُشتقاتها على أرض بن قردان الأبيّة.

واعتبر الفقي أنّ في تخليد هذِهِ الذّكرى المجيدة لعِبرة لكُلّ من تُسوّل لهُ نفسهُ الإعتداء على كُلّ شبرٍ من تُراب هذا الوطن وعلى سيادتهِ واستقراره وأمنهِ ووحدة أراضيه، وهُو كذلك لسعيٌ مُتواصل إلى ترسيخ قيم التّضحية والتّضامن والشعور بالانتماء إلى الرّاية الوطنيّة لدى أبنائنا وبناتنا .

وقال الفقي إن جهة بن قردان في حاجةٍ مُتواصلة إلى دعم المشاريع التنمويّة والاقتصاديّة والتربويّة والصحيّة والثقافيّة في إطار حُكُومةٍ تسعى إلى تحقيق تِلك الأهداف بخُطىً ثابتة عبر التشجيع على الاستثمار بمدينة بن قردان والنهُوض بِها في مُختلفِ المجالات.

وأكد الفقي حرص الوزارة على الإعتراف المتواصل بشُهداء تونس الأبرار والمصابين وتقديم الرّعاية الشاملة لأولِي الحقّ منهُم وتمكينهِم من إستحقاقاتِهم وِفق ما تقتضِيهِ النّصُوص والتراتيب الجارِي بها العمل.

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