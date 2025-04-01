وزير الداخلية من لندن: يجب توحيد الجهود الدوليّة للتصدّي للهجرة غير النظامية

تحول وزير الدّاخليّة « خالد النوري » بدعوة من وزيرة الدّاخليّة البريطانية، « إيفات كوبر » مرفوقا بوفد من سامي إطارات الوزارة إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في « قمة أمن الحدود: الجريمة المنظّمة في مجال الهجرة » التي تستضيفها المملكة المتحدة يومي 31 مارس و01 أفريل 2025، بمشاركة وفود عن 46 دولة وبرئاسة 37 وزيرا وعدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية على غرار الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وممثلي مواقع التواصل الإجتماعي (X و Meta و tik tok) والتي اجتمعت لمناقشة سُبل تعزيز آليات العمل المشترك لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية والتصدي للجرائم العابرة للحدود المرتبطة بها.

وخُصّصَ اليوم الأول من القمة الدولية الذي افتتحه رئيس الحكومة البريطانية لاجتماع الوزراء المشاركين برئاسة وزيرة الداخلية بالمملكة المتحدة، وقد تولى وزير الداخلية إلقاء كلمة تناول من خلالها سُبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بالهجرة غير النظامية، لا سيما المتعلقة بوقف التدفقات المالية، كما جدد بالمناسبة دعوة تونس لتبني مقاربة تقوم على أساس الشّراكة وتقاسم الأعباء بين كافة الأطراف المعنيّة في كنف احترام المبادئ الكونيّة لحقوق الإنسان والمواثيق الدوليّة للحد من هذه الظاهرة، مع العمل بالتزامن على معالجة الأسباب العميقة التي أدّت لانتشارها، وأهمها التفاوت التنموي بين بلدان المصدر وبلدان الوجهة، مؤكدا أن التصدّي للهجرة غير النظامية ومجابهتها يتجاوز قدرة أي دولة في العالم بمفردها حتى وإن توفرت لها كل الإمكانيات البشريّة والماديّة، لذلك بات من الضروري العمل على توحيد الجهود الدوليّة وتنسيق وتعزيز آليات التّعاون المشترك بين الدّول والمنظّمات الدوليّة الفاعلة.

هذا وقد أجرى وزير الداخليّة على هامش مشاركته في هذه القمة الدولية لقاءات مع كل من وزيرة الداخلية البريطانية « ايفات كوبر » ووزيرة الدولة لأمن الحدود واللجوء « أنجيلا إيغل » ووزير الداخلية الإيطالي « ماتيو بيانتدوزي » ووزير الداخلية العراقي « عبد الأمير الشماري » ووزير الداخلية النمساوي »قيرهارت كورنر » ووزير الداخلية الفرنسي « برينو ريتايو » ووزير الداخلية النيجيري « الانبومي تونجي اوجو » وكاتب الدولة البريطاني للشؤون الخارجية المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا « هامش فلكون ».

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