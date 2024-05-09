وزير الداخلية: نسهر على ضمان جميع الحقوق بما فيها الحق في التعبير وحريّة الصحافة

استقبل وزير الداخلية كمال الفقي اليوم الخميس 09 ماي 2024 بمقر الوزارة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين « زياد دبار » والوفد المرافق له، حيث كان اللقاء مناسبة لتدارس جملة من الآليات المتعلّقة بتسهيل العمل الصحفي.

وقد أشار وزير الداخلية إلى أنّ الوزارة بمختلف هياكلها تسهر على ضمان جميع الحقوق بما فيها الحق في التعبير وحريّة الصحافة من خلال الالتزام بحماية الصحفيين خلال عملهم الميداني وتسهيل مهامهم في الحصول على المعلومة طبقا لمقتضيات القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة الصحفية وخصوصية العمل الأمني حفاظا على المصلحة العليا للوطن.

كما تمّ خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وتدعيم نقاط التواصل والبرامج التكوينية المشتركة، إضافة إلى النظر والتعجيل في مختلف الوضعيات الخصوصية للصحفيين على غرار تسهيل استخراج وثائقهم الإدارية في إطار القانون.

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