وزير الداخلية يتابع العمل الأمني للوحدات الأمنية بمختلف الأسلاك بباجة

أدّى وزير الدّاخليّة كمال الفقـي اليوم السبت 30 مارس 2024 مرفُوقا بعدد من الإطارات العُليا للوزارة زيارة عمل ميدانيّة إلى ولاية باجة حيث اطلع على ظروف عمل الوحدات التابعة لمُختلف الأسلاك من الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنيّة.

وقد شملت الزيارة عددا من نقاط المُراقبة الترتيبيّة والمُرُوريّة والأمنيّة والدّوريّات القارّة والمُتنقلة تفقد خلالها الوزير سير عمل الوحدات الأمنيّة ومدى جاهزيتها، كما عاين الإمكانيّات البشريّة والماديّة التي تمّ تسخيرها للسّهر على أمن المُواطن وحماية المُمتلكات العامّة والخاصّة.

وقد كانت الزيارة مُناسبة أنصت من خلالها الوزير لمشاغل الأمنيّين وتقدم لهُم بعبارات الشّكر والتّشجيع لما يتحلون به من تضحية وانضباط ووطنيّة عالية داعيا إلى مزيد البذل والعطاء والرّفع من درجة الأهبة العمليّاتيّة للحفاظ على الأمن العام وسلامة التّراب الوطني.

واختتم كمال الفقـي زيارتهُ بتناوُل وجبة الإفطار رفقة عدد من الإطارات والأعوان من مُختلف الأسلاك الأمنيّة والإداريّة بمقرّ الفرقة الجهويّة للحماية المدنيّة بتبُرسق.

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