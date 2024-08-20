وزير الداخلية يتحادث مع السّفير الأمريكي بتونس في مجالات تهم الأمن ومكافحة الإرهاب

اخر تحديث : 20/08/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

وزير الداخلية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس

استقبل وزير الدّاخلية خالد النوري اليوم الثلاثاء 20 أوت 2024 بمقرّ الوزارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، جوي هود Joey Hood والوفد المرافق له، وذلك بحضور كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالأمن الوطني السيد سفيان بالصادق.
وقد مثّل اللقاء مناسبة لاستعراض عراقة العلاقات والشراكة المتميّزة بين الطرفين التونسي والأمريكي وتأكيد الحرص المتبادل لتعزيزها وتنويعها خدمة لأمن ومصلحة الشعبين الصديقين، كما تمّ التطرّق إلى عدد من مشاريع التعاون المشتركة ذات الصلة بمجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.


Print This Post

كلمات البحث :;;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق