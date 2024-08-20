وزير الداخلية يتحادث مع السّفير الأمريكي بتونس في مجالات تهم الأمن ومكافحة الإرهاب

استقبل وزير الدّاخلية خالد النوري اليوم الثلاثاء 20 أوت 2024 بمقرّ الوزارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، جوي هود Joey Hood والوفد المرافق له، وذلك بحضور كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالأمن الوطني السيد سفيان بالصادق.

وقد مثّل اللقاء مناسبة لاستعراض عراقة العلاقات والشراكة المتميّزة بين الطرفين التونسي والأمريكي وتأكيد الحرص المتبادل لتعزيزها وتنويعها خدمة لأمن ومصلحة الشعبين الصديقين، كما تمّ التطرّق إلى عدد من مشاريع التعاون المشتركة ذات الصلة بمجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

كلمات البحث :إرهاب;السّفير الأمريكي;تونس;وزير الداخلية