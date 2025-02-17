وزير الداخلية يتحادث مع رئيس منظمة « الإنتربول » على هامش الدّورة 42 لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب

التقى وزير الدّاخليّة خالد النوري، مساء أمس الأحد، رئيس المنظمة الدّوليّة للشرطة الجنائيّة (الإنتربول) « أحمد الرنيسي » ، على هامش انعقاد أشغال الدّورة 42 لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب، بمقرّ الأمانة العامّة للمجلس بضاحية قمرت.

وأكد المسؤول الإماراتي خلال اللقاء، استعداده لدعم ترشح مُمثل وزارة الدّاخليّة التونسيّة ضمن اللجنة التنفيذيّة للأنتربول، وفتح آفاق مُتابعة دورات تكوينيّة لفائدة مُنتسبي الوزارة، وفق بلاغ صادر مساء اليوم الإثنين عن وزارة الداخلية.

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