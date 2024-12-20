وزير الداخلية يتحادث مع نظيره الجزائري بخصوص سبل دعم التعاون في مجالات اختصاصهما

إستقبل اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 وزير الداخلية « خالد النوري » نظيره وزير الداخلية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية « إبراهيم مراد » الذي ترأس وفد بلاده في أشغال الدورة الخامسة للجنة الفنية المتخصّصة للاتحاد الإفريقي للوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية المنعقدة بتونس من 18 إلى 20 ديسمبر 2024.

وكان اللقاء مناسبة لتأكيد العلاقات الجيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها خاصة في مجالات إختصاصات وزارتي الداخلية، سيما مجالات مكافحة الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتنمية المناطق الحدودية.

كما إتفق الطرفان على مزيد تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

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