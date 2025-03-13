وزير الداخلية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الجزائري

تلقى اليوم الخميس 13 مارس 2025، وزير الدّاخليّة خالـد النوري مُكالمة هاتفيّة من نظيره وزير الدّاخليّة الجزائري ابراهيم مراد.

كانت المُكالمة مُناسبة للتنويه بالمُستوى المُتميّز الذي بلغتهُ العلاقات الثنائيّة بين البلدين الشقيقين من خلال انعقاد العديد من اللجان الثنائيّة وفرق العمل المُشتركة وتواتر الزيارات بين مسؤولي البلدين، والتأكيد على سُبل دعمها خاصّة في مجالات اختصاصات وزارتي الدّاخليّة واقتراح عقد الدّورة الثانية للجنة الثنائيّة لتنمية وترقية المناطق الحدُوديّة.

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