وزير الداخلية يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بمهمات السلام الأممية

استقبل صباح اليوم الإثنين 10 جوان 2024، وزير الدّاخليّة خالـد النوري بمقر الوزارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بمهمات السلام الأممية Jean Pierre Lacroix والوفد المرافق له، حيث كان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الطرفان إلى عراقة التعاون بين تونس وقسم عمليات السلام الأممية في مجال حفظ السلام الذي يرجع إلى سنة 1960 وتثمين مساهمة وزارة الداخلية التونسية في دعم الجهود الأممية في إحلال السلم والأمن والاستقرار في العالم من خلال مشاركتها ضمن العديد من المهمات الأممية، حيث أعرب السيد وزير الداخلية عن حرص الوزارة على تعزيز مشاركة منتسبيها في المهمات الأممية لاسيما صلب الخطط الأممية القيادية.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الداخلية ضرورة أن تضطلع المنظمة الأممية بدور أكبر في حماية الشعب الفلسطيني وخاصّة المدنيين الأبرياء العزل من الإبادة الجماعية التي تستهدفهم حاليا.

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