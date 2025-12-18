وزير الداخلية يُعطي إشارة انطلاق عمل دار الخدمات الرقمية ببلدية بئر مشارقة

أعطى وزير الداخلية خالد النوري، اليوم الخميس، إشارة انطلاق عمل دارالخدمات الرقمية ببلدية بئرمشارقة من ولاية زغوان، والتى ستساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير النفاذ إلى الخدمات العمومية .

وأبرز النوري أن هذا المرفق يندرج في إطار توحيد الخدمات الإدارية وتقريبها إلى المواطن ضمن حقه الدستوري في التمتع بخدمات القرب، مشيرا إلى أن افتتاح هذا الفضاء يتزامن مع افتتاح 4 دور أخرى ببلديات أولاد حفوز بسيدي بوزيد والوسلاتية بالقيروان والوردانين بالمنستير وكركر بالمهدية .

من جهتها أفادت المديرة العامة للاصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة ألفة الصولي الورتاني، في تصريح لـ »وات » بأن إحداث هذه الدور يندرج ضمن استراتيجية الدولة في تكريس التحول الرقمي للإدارة وخدمات القرب .

وأبرزت أنه تم وضع برنامج لتركيز 34 دور خدمات رقمية ببلديات 21 ولاية ستلبي خدمات إدارية لأكثر من 900 ألف مواطن على أن تتولى البلديات المعنية التصرف والتعهد بإسداء الخدمات نيابة عن 7 هياكل عمومية في مرحلة أولى تضم الصناديق الاجتماعية الثلاث والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وشركة اتصالات تونس بالإضافة إلى خدمة تأكيد الهوية الرقمية الراجعة بالنظر لوزارة تكنولوجيات الاتصال.

وأكدت الورتاني أنه سيتم إسداء الخدمات المطلوبة باستعمال وسائل الدفع الالكتروني وباعتماد الخلاص بواسطة البطاقات البنكية أو البريدية أو عبر المحافظ الالكترونية .

وأوضح والي زغوان كريم البرنجي الذى حضر الافتتاح الى جانب إطارات عليا برئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ومديري المصالح الجهوية وممثلي الهياكل المنتخبة بالجهة، أن هذا المرفق يمثل فضاء موحدا سيساهم بقسط كبير في المرافقة المباشرة للمواطن ضمن حقوقه في التمتع بخدمة إدارية عصرية وناجعة وقريبة .

