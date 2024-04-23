وزير الدفاع الإيطالي في تونس

وصل وزير الدفاع الايطالي غويدو كروزيتّو إلى تونس اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية سيعقد خلالها سلسلة من اللقاءات المؤسساتية، وقد كان في استقبال الوزير الإيطالي وزير الدفاع التونسي عماد مميش.

ونقلت وزارة الدفاع في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي عن الوزير لدى وصوله إلى تونس العاصمة، أن « هذه المبادرة تندرج في إطار اختتام أشغال الدورة 25 للجنة العسكرية الإيطالية-التونسية المختلطة وضمن الأنشطة الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون » بين البلدين.

وشدد كروزيتو على « أن التعاون بين البلدين ، اللذان تجمعهما روابط صداقة متينة، هو أولوية وهو جزء من العمل الذي تنفذه إيطاليا من خلال خطة ماتي، لبناء تعاون على قدم المساواة والاحترام مع دول القارة الأفريقية ».

كلمات البحث :تونس;زيارة;وزير الدفاع الإيطالي