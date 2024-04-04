وزير الدفاع الوطني يؤدي زيارة إلى لواء المشاة ميكانيكية بباجة

تفقّد وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش مساء أمس الأربعاء 3 أفريل 2024 سير العمل بلواء المشاة ميكانيكية بباجة، وعاين ظروف عيش العسكريين العاملين بالوحدة وشاركهم وجبة الإفطار.

واطّلع خلال هذه الزيارة على بعض البيانات حول المهام والعمليات العسكرية الموكولة لهذه المنشأة العسكرية، مثمّنا مجهودات القائمين عليها لضمان أعلى درجات جاهزية الأفراد، داعيا في الأثناء إلى ضرورة مواصلة البذل والتضحية وملازمة الحذر واليقظة.

كما أكّد التزام الوزارة بمواصلة العناية بالجانب المعنوي للعسكريين من حيث مزيد تحسين ظروف العيش والعمل بالمنشآت العسكرية وتوفير التجهيزات المناسبة لأداء مهامهم.

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