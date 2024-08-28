وزير الدفاع الوطني يلتقي آمر القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا

التقى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، ظهر اليوم الأربعاء 28 أوت 2024 بمكتبه، آمر القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا الجنرال Michael Langley. وتمحور اللقاء الذي حضره سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومسؤولون عسكريون رفيعو المستوى من الجانبين حول آفاق علاقات التعاون التونسي الأمريكي في المجال العسكري والسبل الكفيلة بمزيد الارتقاء به.

وأشاد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بالمستوى المتميز الذي بلغه التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات على غرار التكوين والتدريب والدعم اللوجستي والتمارين العسكرية المشتركة بالإضافة إلى دورية انتظام انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية ودورها في تجسيد برامج التعاون المتفق عليها، بما جعله نموذجا يحتذى في التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، معربا عن استعداد الوزارة لتطويره وتوسيع آفاقه ومجالاته بما يخدم مصالح البلدين.

من جهته، عبّر آمر القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا الجنرال Michael Langley عن سعادته بهذا اللقاء الذي مثل فرصة للوقوف على عمق العلاقات العسكرية ومتانتها بين البلدين الصديقين، منوّها بما بلغه مستوى التعاون الثنائي ومعربا عن استعداده لمزيد تطويره وتنويع مجالاته. كما أشار إلى أنّ تونس في طليعة البلدان الإفريقية التي تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية علاقات تعاون مميّزة وتاريخية، مؤكدّا التزام الإدارة الأمريكية بدعم جهود وزارة الدفاع لتعزيز قدرات الجيش التونسي.

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