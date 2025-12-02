وزير الدفاع الوطني يوسّم عددا من الأعوان المدنيين بوسام الشغل

أشرف وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، مساء أمس الإثنين 01 ديسمبر 2025، بنادي الضبّاط بتونس، على موكب رسمي تولّى خلاله توسيم عدد من الأعوان والموظّفين المدنيين العاملين بالوزارة بوسام الشغل، تقديرا لمجهودهم واجتهادهم في أداء مهامهم إلى جانب زملائهم من العسكريين.

وهنّأ وزير الدفاع الوطني المدنيين المتحصلين على وسام الشغل، متمنيّا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق والتألّق في العمل حتى يواصلوا رسالتهم النبيلة بنفس الحماس والتضحية والانضباط ونكران الذّات، مشيرا إلى أن هذا التكريم هو تتويج لما بذلوه من جهد ومثابرة في العمل وما تحلوا به كزملائهم من العسكريين من قيم ومبادئ وروح مسؤولية وحرص على المحافظة على خصوصيات المؤسسة العسكرية.

وأكد بالمناسبة أن وزارة الدفاع الوطني ستواصل تنظيم الدورات التدريبيّة والتكوينيّة والتربّصات المهنيّة لفائدة الأعوان والموظّفين المدنيين بهدف تنمية مهاراتهم وتحفيزهم على مزيد البذل وتطوير معارفهم والإعداد الجيّد للارتقاء في السلّم المهني، علاوة على حرصها على مزيد توفير الإحاطة الاجتماعيّة والصحيّة لفائدتهم.

كلمات البحث :وزير الدفاع الوطني;وسام الشغل