وزير الدفاع يتفقد اللواء الأول مشاة ميكانيكية بقابس

تنقل وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، ظهر أمس الخميس 30 جويلية 2026، إلى مقر اللواء الأول مشاة ميكانيكية بقابس، أين تفقد سير العمل وعاين جاهزية الوحدات التابعة له.

واطّلع بالمناسبة على مختلف المهام التي يضطلع بها اللواء، ودور مختلف تشكيلاته العاملة بالميدان في حماية الشريط الحدودي والتصدي لخطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما الحد من عمليات التهريب واجتياز الحدود خلسة. كما عاين تقدم أشغال البنية الأساسية التي ستساهم في تحسين ظروف عيش وعمل العسكريين بها، فضلا عن توفير التجهيزات والمعدات الضرورية لأداء المهام وتطوير الجاهزية العملياتية.

وثمّن وزير الدفاع الوطني روح المسؤولية والمجهودات التي تبذلها الإطارات العسكرية المشرفة على هذه الوحدات في سبيل الذود عن حرمة الوطن والدفاع عن حوزته فضلا عن دورهم في تأطير العسكريين والإنصات لمشاغلهم والتفاعل معها، مشيدا بتضحيات كافة العسكريين وتفانيهم في أداء الأمانة بكل روح وطنية وثبات على العقيدة العسكرية.

كما دعا إلى ضرورة تطوير مناهج التكوين والتدريب لتعزيز المهارات القتالية والرفع من جاهزية الأفراد بما يتيح بناء قوة عسكرية متكاملة على المستويات الفكرية والتنظيمية والعملياتية، قادرة على التخطيط واستشراف التهديدات والتكيف معها، موصيا كافة العسكريين بمواصلة العمل بنفس العزم والروح الوطنية العالية ومزيد البذل والعطاء والمحافظة على نفس مستوى الجاهزية واليقظة والإستباق للتصدي لمختلف التهديدات المحتملة في ظل التطورات والتغيرات الإقليمية والدولية.

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