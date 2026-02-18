وزير الدفاع يدشّن مشروعا سكنيا بالحي العسكري «الشهيد الوكيل فتحي الوناسي» بصفاقس

تولّى وزير الدفاع الوطني السيّد خالد السهيلي، صباح أمس الثلاثاء 17 فيفري 2026، تدشين القسط الأوّل المتكوّن من 20 شقّة من مشروع القطب السكني المتكامل بالحي العسكري “الشهيد الوكيل فتحي الوناسي” بصفاقس، في إطار دعم السكن العسكري المعدّ للكراء بأثمان مناسبة للعسكريّين.

وأكّد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة، أن هذا المشروع السكني يتنزّل ضمن أولويات المؤسسة العسكرية في الاهتمام بالجانب الاجتماعي والمعنوي للعسكريين وعائلاتهم، وتوفير مقومات العيش الكريم، والسكن اللائق لهم، حفاظا على توازنهم الأسري واستقرارهم الاجتماعي، وتقديرا لتضحياتهم ودورهم في حماية الوطن.

وأشاد بالمناسبة بالدور الهام الذي يضطلع به ديوان المساكن العسكرية لتنفيذ هذه المشاريع وسعي اطاراته المتواصل للترفيع في نسب الإستجابة لطالبي السكن العسكري، مثمنا مجهودات كافة الهياكل الوطنية العمومية وحرصها تذليل كلّ الصعوبات في إنجاز هذا المشروع في أفضل الظروف والآجال.

