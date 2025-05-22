وزير الدفاع يدعو العسكريين إلى البذل والعطاء لمجابهة مختلف التهديدات

أدّى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي صباح اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، زيارة إلى القاعدة العسكرية ببوفيشة، أين تفقّد سير العمل وعاين ظروف عيش وجاهزيّة العسكريّين العاملين بمختلف الوحدات المنتصبة بها.

واطّلع وزير الدفاع الوطني بالمناسبة على مهام القاعدة ودورها في تكوين الافراد وإعداد القوّات لتنفيذ المهام القتاليّة والرفع من القدرات التدريبيّة للقوّات العسكريّة لمواكبة أساليب التكوين الحديثة، كما عاين رسوما بيانيّة لعدد من المشاريع المزمع إنجازها بالقاعدة في إطار تعزيز البنية الأساسيّة وتطوير جاهزيّة الأفراد، مؤكّدا أهميّة هذه المشاريع باعتبارها ستساهم في تطوير عمل الوحدات العسكريّة وتحسين ظروف عيش العسكريّين بها وتدعيم القدرات العمليّاتيّة للمؤسّسة العسكريّة، مشدّدا على ضرورة ضبط خطّة لإنجاز هذه المشاريع على مراحل وحسب الأولويّة.

وأشاد وزير الدفاع الوطني بالمجهودات المبذولة من طرف الإطارات وكلّ العسكريّين المنتمين للقاعدة بمختلف رتبهم وبروحهم الوطنيّة العالية واستعدادهم الدّائم للذّود عن حرمة الوطن والدفاع عن حوزته، مثمّنا التضحيات الجسام التي يقدّمونها وتفانيهم في مهامهم بانضباط ونكران للذات.

كما أكّد على ضرورة العمل من أجل مواصلة تطوير أساليب العمل واستغلال المعدات والتجهيزات الحديثة لتعزيز القدرات العملياتية للأفراد، داعيا إلى مزيد العناية بالجانب المعنوي والاجتماعي للعسكريّين والحرص على الإنصات لمشاغلهم بما يلبّي انتظاراتهم وتطلعاتهم، حاثا إياهم على مزيد البذل والعطاء والعمل بنفس العزيمة والثبات لمجابهة مختلف التهديدات.

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