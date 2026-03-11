وزير الدفاع يدعو من القاعدة العسكرية بسيدي يحيى إلى تعزيز الجاهزية العملياتية

أدّى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يوم أمس الثلاثاء 10 مارس 2026، زيارة ميدانية إلى القاعدة العسكرية بسيدي يحيى، أين تفقّد سير العمل بالمنشآت وبمختلف الفضاءات التابعة لها، واطّلع على ظروف عيش العسكريين العاملين بها.

وأكد وزير الدّفاع الوطني بالمناسبة على المسؤولية الكبرى المحمولة على عاتق الإطارات المشرفة والحلقات القيادية في الإحاطة بالعسكريين وحسن تأطيرهم وترسيخ مبادئ العقيدة العسكرية وتطويرها على المستوى الفكري والتنظيمي والعملياتي، بما يساهم في تحقيق النجاعة المرجوّة والرفع من القدرات العملياتية للأفراد ومواكبة التطوّرات على كل المستويات، بما يستجيب لمتطلّبات المرحلة ولمستوى التحدّيات الراهنة.

كما أشاد بالروح الوطنية العالية التي لمسها لدى كافة العسكريين بمختلف رتبهم وتفانيهم في مهامهم وتشبّعهم بالقيم العسكرية المبنية على الولاء لتونس ونكران الذات، داعيا إياهم إلى مزيد البذل والعطاء والعمل بنفس العزيمة والانضباط وإلى ضرورة العمل على تعزيز الجاهزية العملياتية من خلال الاستثمار في مجالات التكوين والتدريب والبحث العلمي والتكنولوجي.

كلمات البحث :القاعدة العسكرية;سيدي يحيى;وزير الدفاع