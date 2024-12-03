وزير الدفاع يزور القاعدة الجوّية بصفاقس

أدّى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي صباح اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، زيارة ميدانية إلى القاعدة الجوّية بصفاقس أين تفقّد سير العمل وظروف عيش العسكريين وجاهزيّة مختلف الوحدات المتمركزة بها.

وزار بالمناسبة، مختلف الوحدات الجويّة واطلع على مهامها في التكوين القاعدي والمتقدّم للطيّارين وعلى وسائل التدريب والمعينات البيداغوجيّة المعتمدة في هذه الوحدات.

كما عاين محاكي الطيران وعلى ما يقدّمه من ميزات في محاكاة مواقف وسيناريوهات يمكن أن تنشأ في عمليّة طيران حقيقي وتدريب الطيّارين على كيفيّة معالجتها. مثمّنا توظيف التكنولوجيا الرقميّة والذكاء الاصطناعي والتعليم عن بعد والتكوين عبر تقنيّة الواقع الافتراضي وإدراجها في مناهج التكوين بهذه الوحدات.

كما اطّلع على مختلف الفضاءات المعدّة للتدريس وأجنحة الإقامة والإعاشة الخاصّة بكلّ من مدرسة الاختصاصات الجويّة لتكوين ضبّاط صفّ تقنيّين وطيّارين والمركز الأوّل للتدريب لجيش الطيران الذي يعنى بتكوين رجال الجيش، قبل أن يضع حجر الأساس لانطلاق أشغال دائرة الأنشطة الجويّة وسلامة الطيران.

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