وزير الدفاع يعرب عن ارتياحه للتعاون مع ايطاليا في مراقبة الحدود البحرية وتنفيذ مشاريع تنموية

إلتقى وزير الدّفاع الوطني خالد السهيلي صباح اليوم، الخميس 09 جانفي 2025، بمقرّ الوزارة « Alessandro PRUNAS » سفير إيطاليا بتونس، ومثّل اللقاء فرصة لتثمين العلاقات التاريخية والصداقة العريقة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون العسكري وتنويعه بين الجانبين.

وأعرب وزير الدفاع الوطني، عن ارتياحه للتعاون القائم بين تونس وإيطاليا في مجال مراقبة الحدود البحريّة والتنسيق بين الجانبين للتصدّي للهجرة غير النظاميّة. كما نوّه بأهميّة مخرجات الّلقاء الذي جمعه بوزير الدفاع الإيطالي « Guido Crosetto » خلال شهر ديسمبر الماضي على هامش انعقاد الاجتماع العشرين لمبادرة 5 زائد 5 دفاع بمدينة مدريد الإسبانيّة.

وأكّد أنّ إيطاليا من أبرز شركاء تونس بحكم العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، مشيدا بالنقلة النوعيّة للشراكة التونسيّة الإيطاليّة التي تجسّدت خصوصا بتنفيذ مشاريع ذات طابع تنموي على غرار المشروع النموذجي للتنمية المتكاملة بمنطقة رجيم معتوق ومشروع تنمية منطقة المحدث بمعتمديّة الفوّار من ولاية قبلّي وإنجاز مؤسّسة التكوين المهني في الغوص بجرجيس، مثمّنا في هذا الإطار دور الجانب الإيطالي في توفير التجهيزات الضروريّة وتكوين المدربين والإطارات المشرفة لهذه المؤسّسة إلى جانب تكوين الأطباء والإطارات شبه الطبية في اختصاص طب الغوص.

ودعا بمناسبة احتضان إيطاليا خلال شهر أفريل القادم أشغال الدورة 26 للجنة العسكريّة التونسيّة الإيطاليّة، إلى مزيد تعزيز هذا التعاون من خلال استكشاف مجالات جديدة للشراكة بين الجانبين مؤكّدا على دور تونس وإيطاليا المحوري في استقرار المنطقة.

وعبّر السفير الإيطالي من جهته، عن إرتياحه للتعاون المتميّز في المجالين العسكري والتنموي مبرزا إستعداد بلاده المتواصل لمساندة الجهود المبذولة من أجل تطوير قدرات الجيش التونسي ودعم دوره التنموي مؤكّدا في هذا السياق أن إحياء المناطق الصحراويّة يعدّ مثالا ناجحا للتعاون التونسي الإيطالي وأنّ إيطاليا ستواصل التعاون مع تونس لضمان استقرار أمن منطقة البحر الأبيض المتوسّط.

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