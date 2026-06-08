وزير الدفاع يقترح إنشاء مركز التميز لقوات طلائع البحرية

إستقبل وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، صباح اليوم الإثنين 08 جوان 2026، بمقرّ الوزارة قائد القوات البحريّة الأمريكية بأوروبا وإفريقيا الأميرال ” George M.Wikoff “، وحضر اللقاء سفير الولايات المتحدة الأمريكيّة بتونس ورئيس أركان جيش البحر وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ونوّه وزير الدفاع الوطني بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، وبمستواها المتميّز الذي ترجمته تتالي زيارات كبار المسؤولين الأمريكيّين إلى تونس، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لبرنامج التعاون العسكري المشترك وبما يتميّز به من عمق وتنوّع وتطوّر مستمر خاصّة منذ توقيع خارطة طريق التعاون العسكري 2020-2030 بين الجانبين.

وأضاف أن برنامج التعاون المشترك قائم على شراكة استراتيجيّة طويلة الأمد لا تقتصر على الاسناد اللوجستي والتّقني للقوّات المسلحة، بل تتعدّاه لتشمل مجالات التدريب والتكوين والتمارين العسكرية المشتركة، معربا عن تطلّع تونس إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تقوية القدرات البحرية وتحسين الجاهزية العملياتية للقوات الخاصة البحرية، من خلال إنشاء مركز التميز لقوات طلائع البحرية، بما سيعزز دور تونس كقطب تدريب إقليمي يوفر منصة لاستضافة التدريبات والأنشطة والتمارين المشتركة متعدّدة الأطراف على غرار التمرين البحري “Phoenix Express.

من جهته، أشاد قائد القوات البحريّة الأمريكية بأوروبا وإفريقيا بالتعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وبما يزخر به جيش البحر من كفاءات وقدرات تدريبيّة في مجال التكوين برزت خلال احتضان تونس التمرين البحري “Phoenix Express”، معربا عن التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي ودعم القدرات البحريّة للجيش التونسي وتطوير قدراته العمليّاتيّة، بما يخدم مصالح الطرفين.

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