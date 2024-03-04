وزير الدفاع يكرّم العسكريين المشاركين في القضاء على عناصر إرهابية بالقصرين

أشرف وزير الدّفاع الوطني عماد ممّيش مساء اليوم الاثنين 4 مارس 2024، بنادي الضبّاط لمختلف الجيوش ببنزرت وبتكليف من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة، على موكب تكريم عدد من العسكريين الذين شاركوا في العملية المشتركة التي تم تنفيذها يوم 27 ديسمبر 2023 بمرتفعات القصرين بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي وأسفرت عن القضاء على ثلاثة إرهابيين وحجز أسلحة وذخيرة ومتفجّرات.

وعبّر وزير الدفاع الوطني خلال هذه المناسبة التي حضرها أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسامي إطارات الوزارة عن شكره وتقديره للأعمال البطولية التي يقدّمها عناصر الجيش الوطني واعتزاز كل التونسيين والمؤسسة العسكرية بأبطالها الذين اختاروا الإقدام والشجاعة لدحر الإرهاب. مشيرا إلى أن هذا النجاح النوعي يؤكد من جديد الكفاءة القتالية والأهبة والاستعداد لدى العسكري التونسي الغيور على وطنه بفضل صدق عزيمته واندفاعه لحماية كل شبر من ترابه بكل شجاعة وتفان وكفاءة مشهود بها.

كما دعاهم بالمناسبة إلى مواصلة توخّي الحذر وملازمة اليقظة والحيطة والبقاء على استعداد دائم للتصدي لخطر الارهاب وذلك بتكثيف التكوين والتدريب الذي يتلاءم مع جميع أشكال التهديدات.

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