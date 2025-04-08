وزير الدفاع يلتقي الممثل الخاص للأمين العام لمنظّمة حلف شمال الأطلسي

تناول اللقاء الذي جمع وزير الدّفاع الوطني خالد السهيلي صباح اليوم الثلاثاء 8 أفريل 2025 بمقرّ الوزارة، بـ « Javier COLOMINA »، الممثل الخاص للأمين العام لمنظّمة حلف شمال الأطلسي لمنطقة الجوار الجنوبي والأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية للحلف، بالبحث في علاقات التعاون بين تونس ومنظمة حلف شمال الأطلسي وسبل تعزيز آلياتها وتوسيع مجالاتها، لاسيما في إطار آلية الحوار المتوسّطي الذي تم إطلاقه منذ سنة 1994.

وأشاد وزير الدّفاع الوطني بالمناسبة، بتطوّر نسق التعاون العسكري مع منظّمة حلف شمال الأطلسي، منوّها بالأطر القانونية وآليات الشراكة المتعددة مع الحلف خاصة بعد حصول تونس على صفة الحليف الرئيسي من خارج الحلف منذ سنة 2015، بما ساهم في تطوير القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية.

كما أكد في هذا السياق، على أهمية توسيع مجالات هذا التعاون وإيجاد السبل الكفيلة والآليات المناسبة لمزيد تطويره، فضلا عن متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة والاستحقاقات الثنائية المبرمجة خاصة في مجالات التكوين والتدريب وتبادل الخبرات من أجل الاستجابة لمتطلّبات المرحلة، في ظلّ تعدّد التحدّيات وتنوع المخاطر والتهديدات في علاقة خصوصا بالهجرة غير النظامية والاتجّار بالبشر والجريمة العابرة للحدود والارهاب والتهريب، وذلك في إطار الاحترام والثقة المتبادلة.

هذا وأعرب وزير الدفاع الوطني عن ترحيبه بتنظيم تونس سنة 2025 للاجتماع الدوري لنقاط الاتصال للأطراف المعنية بآلية بناء قدرات الدفاع بالشراكة مع منظمة حلف الشمال الأطلسي، بما يعكس عمق الشراكة القائمة بين الجانبين ويساهم في تعزيز إشعاع المؤسسة العسكرية وانفتاحها على محيطها الاقليمي، مجددا استعداد الوزارة لتوظيف امكانياتها البشرية والمعرفية اقليميا وقاريا للمساهمة في تعزيز قدرات البلدان الشقيقة والصديقة خاصة في مجالي التدريب والتكوين، بما يتناغم مع سعيها المتواصل لأن تكون قطبا إقليميا مشعّا في هذا المجال وداعمة لاستقرار وأمن المنطقة.

من جهته، عبّر « Javier COLOMINA عن ارتياحه لتطوّر مستوى الشراكة بين تونس ومنظّمة حلف شمال الأطلسي، مؤكّدا استعداد الحلف لمواصلة العمل للارتقاء بالتعاون العسكري إلى مستوى شراكة إستراتيجية نموذجية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، ومنوّها بتطوّر قدرات الجيش التونسي في كافة الميادين ودور تونس المحوري كعامل استقرار بمنطقة المتوسّط في ظلّ المتغيّرات الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم.

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