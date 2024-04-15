وزير الدفاع يلتقي رئيس اللجنة العسكرية لمنظّمة حلف شمال الأطلسي

مثّل التعاون بين تونس ومنظمة حلف شمال الأطلسي وسبل تعزيز آلياته وتوسيع مجالاته، محور اللّقاء الذي جمع وزير الدفاع الوطني عماد مميش صباح اليوم الإثنين 15 أفريل 2024 بمقر الوزارة، برئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي الفريق أوّل بالبحريّة “ Rob BAUER“.

ونوّه وزير الدّفاع الوطني بالمناسبة بالتطوّر الذي يشهده التعاون مع منظّمة حلف شمال الأطلسي بما ساهم في بناء قدرات الدّفاع للقوّات المسلّحة التونسية خاصة بعد منح تونس صفة حليف رئيسي من خارج الحلف منذ سنة 2015، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من آليات الشراكة المتعددة مع الحلف وتفعيل آليات التعاون معه في مجالات التكوين والتدريب وتبادل الخبرات في إطار الاحترام والثقة المتبادلة وبما يخدم مصلحة الطرفين.

من جهته، أشاد الفريق أوّل بالبحرية ” Rob BAUER ” بمستوى الشراكة بين تونس ومنظّمة حلف شمال الأطلسي وبتطوّر قدرات الجيش التونسي في جميع الميادين العسكرية، مؤكدا في هذا السياق حرص المنظّمة على تكثيف أشكال التعاون وتعزيز هذه الشراكة ومواصلة العمل للإرتقاء بها وتوسيع دائرتها.

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