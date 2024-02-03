وزير الدفاع يُشارك في الرياض في الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الارهاب

شارك وزير الدفاع الوطني عماد مميش، اليوم السبت، في فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الارهاب، المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة 42 دولة

وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الدفاع، أن مشاركة تونس في الاجتماع تأتي إستجابة لطبيعة المرحلة، ومثلت فرصة لتبادل الآراء والبحث عن أسباب ظاهرة الارهاب ورصد تداعياتها، والاطلاع على تجارب البلدان الشقيقة في مقاربتها لهذه الظاهرة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس)، أن الأميـر خالـد بـن سـلمان بـن عبد العزيـز وزيـر الدفـاع، رئيـس مجلـس وزراء دفـاع دول التحالـف الإسلامـي العسكري لمحاربة الإرهاب، افتتح في وقت سابق من نهار اليوم ، أعمـال هذا الاجتمـاع الثانـي الملتئم تحت شـعار « محاربـة الإرهـاب مسـؤولية مشـتركة ».

يشار الى أنه تم الإعلان عن تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الارهاب في 15 ديسمبر 2015 ، بقيادة المملكة العربية السعودية، وضم حينها 41 دولة، وانعقد الاجتماع الأول لهذا التحالف في نوفمبر 2017 بمدينة الرياض، ويهدف بالاساس إلى تكثيف التعاون لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره عسكريا وسياسيا.

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