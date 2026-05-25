وزير الدفاع يُشرف على موكب إحياء الذكرى 68 لمعركة رمادة

أشرف وزير الدفاع الوطني السيّد خالد السهيلي صباح اليوم الاثنين 25 ماي 2026 على موكب إحياء للذكرى الثامنة والستين لمعركة رمادة، التي انطلقت أحداثها يوم 25 ماي من سنة 1958، وذلك بحضور ثلّة من الإطارات العسكرية والأمنية وممثلين عن السلطات الجهوية والمحلية بالجهة، وتولّى بالمناسبة تلاوة الفاتحة أمام ضريح الشهداء ووضع إكليل من الزهور ترحّما على أرواحهم الزكية.

وأكد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة أن إحياء هذه الذكرى المجيدة هو اعتراف بما قدّمه الشهداء الأبطال من تضحيات جسام في سبيل نيل الاستقلال وتخليص الوطن من الاستعمار، وهي مناسبة نستحضر من خلالها معاني الوطنية الصادقة وقيم النضال والصمود، مضيفا أنها تمثل فرصة نستلهم منها الأبعاد الرمزية لهذا الحدث المفصلي في تاريخ تونس بعد الاستقلال حتى يبقى ماضينا التليد حاضرا وثابتا في ذاكرتنا وحتى لا ننسى تضحيات من سبقنا من الزعماء والمناضلين من أجل سيادة تونس وتحرّرها.

