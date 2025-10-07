وزير الدفاع يُوقّع على اتفاقية تعاون دفاعي مع الجزائر

أشاد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، خلال لقائه مساء اليوم الثلاثاء بالجزائر، مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، بالعلاقات التاريخية المتجذّرة بين البلدين الشقيقين، وبعمق الروابط الأخوية المتينة التي تجمع قيادتي البلدين، منوّها بتطابق المواقف والرؤى تجاه أغلب القضايا الإقليمية والدولية.

كما نقل وزير الدفاع للرئيس الجزائري، تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيّد القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأخوية، وتمنياته للجزائر باطّراد الرقيّ والأمن والازدهار، مؤكدا اعتزاز تونس بعلاقات حسن الجوار القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة، وحرصها على تعزيز شراكة بناءة ومثمرة مع الجزائر الشقيقة في شتى المجالات، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع.

وكان وزير الدفاع، الذي يؤدي زيارة عمل الى الجزائر من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، التقى قبل ذلك الفريق أوّل السعيد شنقريحة، الوزير المُنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، بحضور ثلّة من الإطارات العسكرية العليا من الجانبين.

كما زار مقام الشهيد ووضع إكليلا من الزهور بالنصب التذكاري للمقام. ومثّلت آفاق التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين وسُبل تطويره وتنويع مجالاته، أبرز محاور اللقاء الذي جمع صباح اليوم وزير الدفاع الوطني بالفريق أوّل الجزائري، حيث تباحث الطرفان سبل النهوض بالآليات العامة للتنسيق الثنائي، لمواجهة التحدّيات الأمنية والمخاطر التي تهدّد استقرار المنطقة، على غرار الارهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية والتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتم بالمناسبة تجديد التأكيد على أهمية تعزيز سنة التشاور والتنسيق الثنائي، فضلا عن مدى أهمية متابعة مخرجات اللجان القطاعية في مجال التعاون الثنائي العسكري.

وأكّد وزير الدفاع، أهمية انتظام انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الجزائرية وتبادل الزيارات والخبرات، فضلا عن تطوير مجالات التكوين والتدريب وتبادل المعلومات وتكثيف المشاركة في الملتقيات العسكرية التي ينظّمها أحد الطرفين، مبرزا استعداد تونس لمزيد دفع التعاون العسكري بين البلدين والارتقاء به إلى أفضل المراتب، بما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين ويحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جهته، ثمّن الفريق أوّل الجزائري، علاقات التعاون المثمرة والمتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، والرغبة المتواصلة في إرساء شراكة استراتيجية قائمة على المصلحة المشتركة، مؤكدا أهمية الاتفاقية الدفاعية التي تم ابرامها بين الطرفين في دفع التعاون العسكري ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

ودعا إلى تفعيل الاتفاقية الدفاعية ومزيد تطوير أشكال هذا التعاون، وتعزيز العمل المشترك وتكثيف التنسيق الثنائي، بما يساهم في تطوير القُدرات العملياتية لجيشي البلدين، ويستجيب للواقع الراهن والتحدّيات المستجدّة التي يشهدها الوضع الإقليمي والدولي.

وتوجت هذه الزيارة بالتوقيع على اتفاقية تعاون دفاعي بين الجانبين في العديد من المجالات العسكرية، على غرار التكوين والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات، وتكثيف التنسيق الثنائي وتعزيز العمل المشترك والتعاون الميداني في مجال تأمين الحدود.

وتأتي هذه الاتفاقية لتكمل تلك الممضاة سنة 2001، بما يجعلها اكثر شمولية وتستجيب لتطلعات الطرفين وتفعل الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس الثقة والاحترام المتبادلين، وتفتح آفاقا جديدة وأرحب للتعاون الثنائي قصد مواجهة التداعيات والمخاطر المحدقة بالمنطقة.

