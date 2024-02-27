وزير الدّاخلية يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب

مثل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات عدة منها المتعلقة بالأمن السيبرني ومكافحة الإرهاب، أهم محاور لقاءات ثنائية عقدها وزير الدّاخلية كمال الفقي، بعد ظهر اليوم الاثنين، مع نظرائه وزراء الدّاخلية المصري والجيبوتي والسوري، بمناسبة انعقاد الدّورة 41 لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب الذّي افتتحت أشغالها الاثنين بتونس العاصمة.

وتناول لقاء الفقي مع وزير الدّاخلية المصري محمود توفيق، بمقرّ الأمانة العامّة للمجلس، تثمين علاقات التعاون في مجال اختصاص وزارة داخلية البلدين خاصّة في ما يتعلّق بالتكوين وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبرني ومكافحة الإرهاب والتصدّي للفكر المتطرّف، وتدعيم التعاون الثنائي بما يعزّز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

واتفق وزير الداخلية ونظيره المصري على عقد اللجنة الأمنية المشتركة بالقاهرة في أقرب الآجال.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن وزير الداخلية الجيبوتي سعيد نوح حسن، أبدى في لقائه بالفقي، رغبته في توطيد علاقات التعاون الثنائية في مجال اختصاص وزارة داخلية البلدين خاصّة في ما يتعلّق بالتكوين وتبادل الخبرات والاستفادة من الكفاءات التونسية للشرطة الفنية والعلمية وإدارات مكافحة ومجابهة الإرهاب.

وخلال اجتماعه بوزير الداخلية السوري اللواء محمد خالد الرحمون، رحّب وزير الدّاخلية كمال الفقي برجوع الجمهورية العربية السورية لعضوية مجلس وزراءالداخلية العرب.

وكان اللقاء فرصة للتعبير عن أهمية وحدة الدول العربية في مواجهة التهديدات الإرهابية والتشديد على ضرورة التعاون في هذا المجال لحماية المجتمع العربي من خطورة وتأثيرات هذه الظاهرة، وفق الوزارة.

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