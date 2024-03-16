وزير الدّاخليّة يتفقد الوحدات الأمنيّة بسليانة ويُشاركُ افرادها وجبة الإفطار

أدّى وزير الدّاخليّة كمال الفقـي اليوم السبت 16 مارس 2024، زيارة عمل ميدانيّة إلى ولاية سليانة في إطار تفقّد الوحدات الأمنيّة بالجهة مرفوقا بعدد من الإطارات السّامية من وزارة الدّاخليّة، حيثُ كان في استقباله والي الجهة.

وقد إستهلّ الوزير زيارتهُ بتفقد الوحدات العاملة بالمُفترقات ونقاط الحصن بمدخل مدينة برقو ومُفترق مدينة سليانة من أمن وطني وحرس وطني وحماية مدنية، كما تفقد مركز الأمن الوطني ببرقو والمنطقة الجهويّة للأمن الوطني بسليانة ومنطقة الحرس الوطني والإدارة الجهويّة للحماية المدنيّة بالجهة.

واختتم الوزير زيارتهُ بتدشين المقرّ الجديد لفوج حفظ النظام للأمن الوطني وتناول وجبة الإفطار صُحبة الأعوان والإطارات بحُضور الوالي والإطارات الجهويّة وثلة من الإطارات الأمنية العُليا بالوزارة، وتقدّم وزير الدّاخليّة في هذا الإطار بعبارات الشّكر والتّشجيع لمُختلف الوحدات الأمنيّة لما تبذلهُ من مجهُودات وتضحيات، داعيا إلى مزيد اليقظة والرّفع من درجة الأهبة العمليّاتيّة لمُكافحة ظاهرة التهريب والجريمة بمُختلف أشكالها والتّصدي لمُختلف التهديدات الإرهابيّة حفاظا على أمن الوطن ومناعته.

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