وزير الدّاخليّة يستقبلُ السفير الصّيني بتُونس

اخر تحديث : 01/12/2025
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

وزير الدّاخليّة يستقبلُ السفير الصّيني بتُونس

استقبل وزير الدّاخليّة خالد النّوري صباح اليوم الإثنين 01 ديسمبر 2025 Wan Li سفير جُمهُوريّة الصّين الشعبيّة بتُونس والوفد المُرافق لهُ.
وتناول اللقاء علاقات التّعاوُن القائمة بين البلدين في مجالات إختصاصات وزارة الدّاخليّة، وبحث السّبُل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدمُ المصالح المُشتركة للبلدين والشعبين الصّديقين، ويُجسّدُ إرادة قيادتي البلدين التي تمّ تأكيدُها خِلال القمّة الصّينيّة الإفريقيّة السّنة الفارطة.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق