وزير الدّاخليّة يستقبل سفير سوريا بتونس

استقبل وزير الدّاخليّة كمال الفقـي اليوم الأربعاء 21 فيفري 2024 بمقرّ الوزارة سفير الجمهورية العربية السورية بتونس محمد محمد.

وقد مثل اللقاء مناسبة تم خلالها التأكيد على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والعزم المشترك على استئناف التعاون الثنائي خاصة اثر عودة العلاقات الدبلوماسية، مستعرضين المجالات الممكنة في هذا الاطار والسبل الكفيلة بالارتقاء بها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

ويتنزل هذا اللقاء بطلب من السفير السوري في اطار التحضير للمقابلة المرتقبة التي ستجمع بتونس العاصمة كمال الفقي بنظيره السوري اللواء محمد خالد الرحمون وذلك بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي سيعقد بتونس خلال شهر فيفري الجاري.

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