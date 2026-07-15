وزير الرياضة يُؤكّد ايلاء البطلة مروى بوزياني وكل العدائين الأبطال عناية خاصة ماديا ولوجستيا وفنيا

أشرف وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي يوم الثلاثاء 14 جويلية 2026 على جلسة عمل جمعته بأعضاء المكتب الجامعي للجامعة التونسية لألعاب القوى برئاسة الطاهر زراعي وبحضور رئيسة الديوان نرجس بالطيفة وعدد من إطارات الوزارة، خصصت للاستماع لمشاغل المكتب الجامعي واحتياجاته والاطلاع على وضعية رياضيي النخبة.

وتطرقت الجلسة إلى عديد المسائل المتعلقة برياضة ألعاب القوى وحاجيات الجامعة للتجهيزات الرياضية ووضعية البنية التحتية للمنشآت الرياضية.

وقد أكد وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي خلال الاجتماع حرص الدولة على توفير كل الظروف الملائمة والدعم المادي للرياضيين الابطال من اجل تحفيزهم وتشجيعهم على مزيد التألق وتحقيق أفضل النتائج، حيث ستعمل الوزارة بداية من 2027 على تحويل الاعتمادات للجامعات الرياضية لاقتناء التجهيزات وفق المواصفات الدولية المطلوبة التي يحددها الإطار الفني لدعم مراكز اعداد النخبة ومراكز النهوض بالرياضة بالتجهيزات الضرورية الى جانب إعادة تسوية منح عقود وبرامج الجمعيات الرياضية لتحفيز الجمعيات الرياضية على التميّز وتكوين رياضيين قادرين على المنافسة من اجل اعتلاء منصات التتويج عالميا، مؤكدا في السياق ذاته على ايلاء البطلة مروى بوزياني وكل العدائين الابطال عناية خاصة ماديا ولوجستيا وفنيا لمواصلة التألق في مسيرتهم الرياضية وتشريف الراية الوطنية.

كما دعا الوزير المكتب الجامعي على غرار بقية الجامعات الي ايفاء سلطة الاشراف بالتقارير المالية في آجالها واستيفاء الإجراءات اللازمة لتمكينها من المنح المخولة لها في آجالها، حاثا إياهم على مواصلة المثابرة والتوجه نحو المناطق الداخلية واعماق تونس لاكتشاف المواهب الشابة وتكوين أجيال جديدة من الأبطال في رياضة العاب القوى.

كلمات البحث :دعم;عدائين أبطال;مروى بوزياني;وزير الرياضة