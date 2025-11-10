وزير السياحة: تونس ملتزمة بتطوير قطاع السياحة عبر تشجيع الاستثمار وتطوير الكفاءات

تشارك تونس في أشغال الدورة السادسة والعشرين (26) للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة المنعقدة بالرياض من 7 إلى 11 نوفمبر 2025، تحت شعار « السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف المستقبل ».

ويشارك في هذه الدورة التي تتزامن مع الاحتفال بخمسينية تأسيس منظمة الأمم المتحدة للسياحة 160 وفدا من الدول الأعضاء بحضور 120 وزيرا.

وفي الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، ألقى سفيان تقية، وزير السياحة كلمة تونس والتي أكد خلالها على التزام بلادنا تطوير قطاع السياحة والرفع من مساهمته في بلوغ أهداف التنمية المستدامة سيما عبر تشجيع الاستثمار والابتكار والتجديد في مختلف المنتوجات والتجارب السياحية وتنمية المهارات وتطوير الكفاءات.

كما أكد على أهمية التعاون بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة والدول الشقيقة والصديقة للنهوض بمستقبل السياحة في ظل التطورات والتحديات التي يشهدها هذا القطاع.

وبمناسبة مشاركته في أشغال اليوم الأول للجمعية العامة للمنظمة، أجرى وزير السياحة جلسات عمل ثنائية مع وزير السياحة السعودي و الأمينة العامة المنتخبة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة ثنائية ونظرائه من الأردن والعراق.

والتقى كذلك وزارء السياحة لكل من لبنان وليبيا، والكوت ديفوار، وزامبيا والسيشال وجنوب افريقيا و الكونغو الديمقراطية واسبانيا واليونان ونائب الوزير الصيني.

وتم اجراء مختلف الاجتماعات واللقاءات بحضور محمد معز قارة علي،القائم بالأعمال لسفارة الجمهورية التونسية بالرياض.

