وزير السياحة يدعو إلى تضافر الجهود لتعزيز إدماج القصرين ضمن الخارطة السياحية الوطنية



أدى وزير السياحة، سفيان تقيّة، زيارة عمل إلى ولاية القصرين يومي 17 و18 نوفمبر 2025، استهلّها بافتتاح مركز الابتكار والتصميم Hub Design بالقصرين، عقب ذلك، أشرف وزير السياحة، بمعية والي القصرين، زياد الطرابلسي، على ملتقى جهوي خُصّص لعرض ومناقشة آفاق تطوير القطاع السياحي بالجهة، وذلك بمبادرة من وزارة السياحة وبالتنسيق مع الهياكل الجهوية، وبحضور عدد من المهنيين في القطاع، وعدد من إطارات الوزارة والمديرين العامين للمؤسسات تحت الإشراف، وممثلي نواب المجلسين.

وقدّم بالمناسبة، فريق العمل الجهوي المتكون من خبراء وأساتذة جامعيين دراسة شاملة شخّصت خصائص المنظومة السياحية بالقصرين، وفي هذا الإطار، عرض رئيس فريق العمل، رضا سهيلي، مجموعة من المقترحات، من أبرزها تثمين المواقع الأثرية والطبيعية، تكوين أدلّاء محليين، دعم سياحة المغامرة والاستكشاف، تثمين المتاحف، وتطوير المنتوجات الحرفية وربطها بمسالك ،والتوجّه نحو السياحة البديلة.

وفي كلمته، أبرز سفيان تقيّة الانطلاق في بلورة خطة عمل تقوم على مقاربة تشاركية جهوية وإقليمية، بهدف تثمين ما تزخر به ولاية القصرين من ثراء حضاري وثقافي وطبيعي، ولاسيما المواقع الأثرية على غرار سبيطلة وحيدرة وتلابت، إضافة إلى المناطق الحاضنة للمياه الساخنة، في اطار حسن توظيف هذه المقومات في تطوير السياحة الاستشفائية وتعزيز تنويع المنتوج السياحي بالجهة.

ودعا الوزير بالمناسبة المستثمرين وخاصة أبناء الجهة إلى التوجّه نحو الاستثمار في القطاع السياحي، مشددًا على أنّ الوزارة توفر الإحاطة الضرورية وتعمل على التسريع في معالجة الملفات وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يشجع على بعث مشاريع جديدة وخلق ديناميكية تنموية مستدامة على مستوى الجهة، مُعلنًا أنّ كراسات الشروط الجديدة الخاصة بالسياحة البديلة، التي ستصدر قريبًا، ستسهم في الرفع من طاقة الإيواء وتعزيز جاذبية الاستثمار بالجهة.

وأكّد سفيان تقية، على الحاجة الملحّة لتكوين أدلّاء محليين بما يعزّز جودة الخدمات ويُثمن خصوصيات الجهة كما دعا الشباب إلى الإقبال على التكوين في اختصاصات السياحة، مبيّنًا أنه سيتم التنسيق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني لإضافة السياحة ضمن الاختصاصات المتوفرة بالجهة. كما أكد أنّ افتتاح مركز الابتكار والتصميم يُعدّ قيمة مضافة حقيقية للجهة وللنشاط السياحي بها، خاصة في ظل تطوّر المنتوجات التقليدية المحلية، ممّا يجعلها عنصرًا أساسيًا في إثراء المسالك السياحية وتعزيز جاذبيتها.

من جانبه، أكّد والي القصرين، زياد الطرابلسي، أنّ الجهة تمتلك مقوّمات سياحية فريدة قادرة على جعلها وجهة بارزة في مجالات السياحة البديلة وسياحة الاكتشاف، والسياحة الاستشفائية داعيًا إلى تضافر الجهود لتعزيز إدماجها ضمن الخارطة السياحية الوطنية.

