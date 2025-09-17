وزير السياحة يقر جملة من الإجراءات لتفعيل دور قطاع السياحة في تعزيز التنمية الشاملة ببنزرت

اتّخذ وزير السياحة سفيان تقية، اليوم الأربعاء، خلال زيارة عمل أدّاها، إلى ولاية بنزرت، جملة من الإجراءات لتفعيل دور قطاعي السياحة والصناعات التقليدية في تعزيز اوجه التنمية الشاملة بالجهة.

وتم الاتفاق خلال زيارة تقية التي رافقه فيها رئيس المجلس الجهوي للسياحة والي بنزرت سالم بن يعقوب وثلة من الاطارات المحلية والجهوية والمركزية، التي شملت منطقة الجبيسة بمعتمدية سجنان، حيث على أنشطة الصناعات التقليدية المتمثّلة أساسا في صناعة الفخار السجناني المدرج ضمن التراث اللامادي لليونسكو، على تولي الديوان الوطني للصناعات التقليدية، إنجاز 10 أكشاك إضافية لتعزيز سلسلة أكشاك العرض المنتصبة بالمنطقة.

كما تم التداول في بعض المقترحات والحلول الكفيلة بتسريع إحداث قرية حرفية وقاعة عرض لدفع الجهود الرامية للتوظيف الأمثل للمقومات الطبيعية والسياحية بالمنطقة وتثمين المنتوجات المحلية المميزة لها.

ولدى زيارته لمنطقة كاب سيراط شدد وزير السياحة على أهمية التنسيق المحكم بين جميع المصالح ذات العلاقة بهدف حسن تنظيم النشاط السياحي بالمكان داعيا إلى ضرورة إيلاء الجانب البيئي ونظافة المحيط الاهتمام اللازم وتنظيم تدخلات ميدانية. وخلال زيارته المحمية الوطنية بإشكل من معتمدية تينجة، تم الاتفاق مع رئيس الجامعة الوطنية للوكالات الاسفار والسياحة على ادراج المحمية في المسالك السياحية لتنشيط السياحة البديلة والايكولوجية، وخاصة للرحلات البحرية.

وتمّ في هذا الاطار التأكيد على وجوب أخد التدابير لتوفير كل الخدمات والمرافق اللازمة مع ضبط برنامج خصوصي لحرفي الجهة لتوفير منتوجات تقليدية تعكس خصوصية المحمية، علاوة على تحيين الدراسة التي وقع إنجازها حول احداث محطة استشفائية بالمكان عبر البرامج العمومية أو الخاصة، وإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية نقص المياه المغذية للبحيرة وكذلك المتعلقة ببوابة تينجة الرابطة بين بحيرتي بنزرت واشكل.

وشملت الزيارة المنطة السياحية سيدي سالم بمعتمدية بنزرت الشمالية أين عاين الوزيرانطلاق بعض المشاريع السياحية التي كانت معطلة وتمّت معالجة إشكالياتها العقارية والإدارية، والتقى بعدد من الباعثين الشبان الذين ينوون إحداث فضاءات ترفيه وتنشيط سياحي بالمنطقة.

ولدى إطلاعه على سير أشغال مشروع فضاء العرض التابع للديوان الوطني الصناعات التقليدية بمحيط المرسى القديم،أكّد الوزير ضرورة استكمال بقية الأشغال في اقرب الآجال لضمان استغلال قاعة العرض مع الدعوة لتحسين المحيط الخارجي للفضاء.

يشار إلى أن زيارة وزير السياحة إلى ولاية بنزرت ووالي الجهة رافقهما فيها أيضا إلى جانب الاطارات المركزية والجهوية ذات العلاقة والسلط المحلية والبلدية، ثلة من أعضاء مجلس نواب الشعب وأ‘ضاء المجلس الوطني للجهات والاقليم والمجلسين الجهوي والمحلي وممثلي الهياكل المهنية والمجتمع المدني.

كلمات البحث :التنمية الشاملة;بنزرت;وزير السياحة