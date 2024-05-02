جوان القادم: الشروع في صرف قروض السكن في صيغتها الجديدة

يشرع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، في صرف قروض السكن في صيغتها الجديدة ابتداء من شهر جوان المقبل، وفق ما أعلن عنه وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.

و أوضح الوزير، في تصريح إعلامي على هامش موكب انتظم بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، احتفالا بعيد الشغل العالمي الموافق ليوم 1 ماي من كل سنة، أن الأمر المنقح الخاص بقروض السكن في صيغته الجديدة والقاضي بالترفيع في قروض السكن من 15 ألف دينار إلى حدود 100 ألف دينار، سيتم عرضه قريبا على مجلس وزاري للمصادقة عليه والشروع في تنفيذه.

جدير بالذكر أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي انطلق بداية من اليوم 1 أفريل 2024، في قَبول مطالب الحصول على القروض الشخصية والسيارات و السكن في صيغتها الجديدة بعد الترفيع في سقفها وتسهيل طرق سدادها.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية قد أعلن عن الترفيع في قروض السكن إلى حدود 100 ألف دينار بنسبة فائدة تناهز 6.75 بالمائة ومدة تسديد تصل الى 20 سنة ، إلا أن هذا الإجراء لم يتم إلى حد الآن تفعيله جراء عدم استكمال بعض التراتيب والإجراءات القانونية اللازمة.

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