وزير الشؤون الاجتماعية: تونس تعمل على الترفيع في تشغيلية الأشخاص ذوي الإعاقة

أشرف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، صباح اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 بمقر المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت، على افتتاح أشغال الملتقى العلمي حول « الدمج والتميّز من أجل مجتمع دامج ومؤسسات متاحة للجميع » والذي ينظمه المركز بالتعاون مع شركة Handisuccess International، بمشاركة المدير العام للمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وصاحب الشركة وعدد من رؤساء الغرف التجارية.

وأكّد عصام الأحمر، بالمناسبة، أن تونس تعمل في إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة على الترفيع في تشغيليتهم وادماجهم بالقطاعين العام والخاص، وذلك في إطار الالتزام بضمان حقوقهم وتكريسا لالتزام تونس بالمعاهدات الدولية وذلك في إطار تجسيد الحقوق الاساسية لفائدتهم كالتعليم والصحة والتشغيل وضمانا لمشاركتهم الفعالة والاندماج الكامل داخل المجتمع.

وفي هذا الإطار، وتجسيما لما نصّ عليه الفصل 54 من دستور الجمهورية التونسية لـ25 جويلية 2022 على أن « تحمي الدولة الأشخاص ذوي الاعاقة من كل تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع »، استعرض الوزير أهم الخطط والسياسات الوطنية المتبعة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها بالخصوص:

- تطبيق نسبة 2 % في تشغيل الأشــخاص ذوي الإعاقة حسب ما ينص عليه القانون.

- إعداد برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لبعث موارد رزق لفائدتهم.

- فتح مناظرة خارجية لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي في 20 نوفمبر 2024.

- دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مسارات التكوين المهني.

- مراقبة ومتابعة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة.

- إحداث خط تمويل بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة وذلك بإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية بموجب قانون المالية لسنة 2025.

- مراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمن جدول أعمال هذا الملتقى عددا من المداخلات العلمية التي قدمها عدد من إطارات وزارة الشؤون الاجتماعية تناولت أهم الرهانات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة للنفاذ الى سوق العمل والحلول المقترحة لتجاوز ذلك، هذا بالإضافة إلى عرض قصص نجاح لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

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